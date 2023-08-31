Полиция начала поиск избившего сверстника возле водоема в Подмосковье подростка

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Полиция проводит мероприятия по установлению личности и розыску подростка, который избил несовершеннолетнего возле водоема в Одинцовском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило 31 августа от матери пострадавшего в дежурную часть Немчиновского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу. По предварительной информации полиции, конфликт возник между двумя подростками.

В сообщении добавили, что в ходе него один из них нанес оппоненту 2009 года рождения телесные повреждения. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавший сам обратился за медицинской помощью.

Инцидент произошел с голкипером футбольной академии московской "Родины", передает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Константина Архипова. По его информации, 14-летний подросток чувствует себя нормально, переломов у него нет. К тренировкам он вернется через неделю.

"Разбираемся, подключаем свидетелей", – добавил он.

В пресс-службе "Родины" агентству сообщили, что окажут спортсмену всю необходимую помощь, включая медицинскую. Клуб находится в контакте с семьей игрока, самим мальчиком и полицией Одинцова. Там добавили, что 1 сентября будут получены результаты повторного полного обследования и МРТ.

Мать пострадавшего заявила, что сыну наложили в больнице швы, сообщает телеграм-канал Mash.

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