Выбросившую младенца в мусорный бак в Хамовниках женщину признали вменяемой

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Экспертиза признала вменяемой женщину, которая в середине августа оставила своего новорожденного ребенка в мусорном баке в районе Хамовники. Об этом столичная прокуратура сообщила в своем телеграм-канале.

"Женщине проведена экспертиза. Она вменяема, характер и последствия своих действий осознавала, в принудительном лечении не нуждается", – говорится в публикации.

В настоящее время она содержится под стражей. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьей 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка"). Материалы уголовного дела направлены в суд.

Младенца нашли в мусорном баке во дворе по улице Усачева 14 августа. Он был завернут в полиэтиленовый пакет. Ребенка сразу госпитализировали.

Девушка была оперативно задержана, а затем отправлена в СИЗО. В ходе допроса она объяснила, что решилась на этот поступок, поскольку испугалась ответственности и не была готова воспитывать новорожденную дочь.

