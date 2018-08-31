31 августа 2018, 13:33Происшествия
В результате взрыва в ПАО "Кузнецов" в Самаре погибли два человека
В результате взрыва газовоздушной смеси в ПАО "Кузнецов" в Самаре погибли двое сотрудников предприятия.
"Двое сотрудников ПАО "Кузнецов" погибли в результате несчастного случая на производстве. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП", – сообщил сотрудник предприятия "Интерфаксу".
Ранее сообщалось, что в одном из цехов предприятия взорвалась газовоздушная смесь.
По предварительным данным, смесь воспламенилась во время сухой чистки.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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