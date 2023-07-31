Сотрудник железнодорожной охраны застрелил четырех человек в поезде в Индии

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Констебль сил железнодорожной охраны открыл стрельбу в составе сверхскоростного экспресса Джайпур – Мумбаи, во время которой погибли четыре человека, включая сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Западные железные дороги.

"В результате... инцидента в поезде № 12956 Джайпур-Мумбаи, сопровождавшем сверхскоростной экспресс, констебль Четан Кумар выстрелил в своего коллегу по сопровождению, старшего помощника субинспектора Тика Рама", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, после стрельбы преступник попытался сбежать, прибегнув к экстренному торможению поезда, однако его удалось арестовать. Силы железнодорожной охраны конфисковали у него оружие.

В настоящее время выясняется причина такого поступка.

Ранее СМИ сообщили, что в Роттердаме в ходе ежегодного Летнего карнавала неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Однако вечером того же дня после мероприятия другой мужчина на той же улице устроил стрельбу, добавили в СМИ. Из-за этого ранения получили трое граждан. В свою очередь полицейские открыли огонь по нападавшему.

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