Замглавы ПФР Иванова оставили в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд оставил под стражей зампредседателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в 4,4 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, постановление Басманного суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба адвокатов – без удовлетворения.

Защита Иванова просила изменить меру пресечения на более мягкую, в том числе на домашний арест. К материалам дела приобщили выписки о наличии у подзащитного собственности на территории Москвы и сведения, характеризующие его.

Адвокаты напомнили, что Иванов полностью признал вину и написал явку с повинной, и ему нет смысла скрываться от следствия или уничтожать доказательства. Сам Иванов подчеркнул, что ему необходимо заботиться о своих престарелых родителях.

Следователь, в свою очередь, просил оставить меру пресечения без изменений. Прокурор поддержала доводы жалобы адвокатов и сочла возможным избрание для Иванова более мягкой меры пресечения.

Иванова и другого фигуранта дела – директора департамента по работе с государственными структурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина – арестовали на два месяца 12 июня.

Следствие полагает, что неустановленные лица, действовавшие в интересах ООО "Техносерв менеджмент", переводили деньги Копейкину, а тот перечислял их Иванову за общее покровительство.

Иванов стал зампредседателя правления ПФР в 2017 году. До этого он занимал пост советника председателя правления фонда. Из оглашенных в суде материалов дела следует, что Копейкин проходил службу в органах ФСБ.