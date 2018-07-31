Более 100 пожарных рукавов украли из подъездов жилых домов в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Серию краж пожарных рукавов из подъездов жилых домов в Зеленограде совершили неизвестные злоумышленники. Об этом сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Полиции удалось выяснить, что в период с 26 июня по 23 июля текущего года было украдено 103 пожарных рукава общей стоимостью около 60 тысяч рублей, передает источник.

О кражах в правоохранительные органы обратился юрист ГБУ "Жилищник района Савелки".

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.