Оставшиеся без света дома в ТиНАО обещали подключить к резервному источнику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Оставшиеся без электричества дома в ТиНАО подключат по резервной схеме электроснабжения в течение часа, сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭСК".

"Произошло технологическое нарушение на распределительной подстанции", – цитирует собеседника Агентство "Москва". Представитель компании добавил, что работы по подключению уже начались.

Ранее сообщалось, что около 90 домов в поселке Коммунарка остались без света из-за короткого замыкания на подстанции. Отмечалось, что обесточена и канализационная станция.