Полиция задержала облизавшего москвичку в лифте гражданина Узбекистана

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Полицейские задержали на востоке Москвы 35-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в домогательствах к девушке в лифте жилого дома, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 29 июля в полицию обратилась 29-летняя москвичка, проживающая на улице Новокосинская.

По словам заявительницы, она поднималась в лифте вместе с незнакомым мужчиной, который "начал облизывать ее руки и плечи, тереться об нее, трогать за живот и бедра".

Девушка отметила, что сразу после случившегося она вызвала полицейских.

Правоохранители задержали мужчину. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.