ФСБ нашла боеприпасы у направлявшегося в Крым украинца

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Гражданин Украины попытался провезти в Крым боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ.

По данным РИА Новости, украинец направлялся в Крым пешком через пункт пропуска "Джанкой". В его рюкзаке пограничники обнаружили 11 патронов калибра 5,56 миллиметра к американскому карабину Weatherby.

Сотрудники ФСБ изъяли найденные боеприпасы и отправили их на экспертизу.

Ранее сообщалось, что у берегов Крыма заметили самолет-разведчик ВВС США. Он совершил полет вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, а также несколько раз прошел возле западных районов полуострова.