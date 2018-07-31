ФСБ нашла боеприпасы у направлявшегося в Крым украинца

31 июля, 09:08
Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Гражданин Украины попытался провезти в Крым боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ.
По данным РИА Новости, украинец направлялся в Крым пешком через пункт пропуска "Джанкой". В его рюкзаке пограничники обнаружили 11 патронов калибра 5,56 миллиметра к американскому карабину Weatherby.
Сотрудники ФСБ изъяли найденные боеприпасы и отправили их на экспертизу.
Ранее сообщалось, что у берегов Крыма заметили самолет-разведчик ВВС США. Он совершил полет вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, а также несколько раз прошел возле западных районов полуострова.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: