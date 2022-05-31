В ходе антитеррористической спецоперации в Таджикистане уничтожили пять членов ОПГ

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МВД Таджикистана в ходе антитеррористической операции в высокогорье Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области уничтожило участников организованной преступной и террористической группы, сообщает ТАСС.

В ходе операции пятеро членов ОПГ оказали силовикам вооруженное сопротивление. Их нейтрализовали.

18 мая вооруженные боевики совершили нападение на колонну сил госкомитета нацбезопасности Таджикистана на востоке республики. В результате один военный погиб, 13 получили ранения.

Порядка 200 организованных боевиков, располагающих всеми видами оружия, заблокировали пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района, а также перекрыли трассу Душанбе – Хорог. Отмечается, что боевики заранее готовились к акции, доставив из-за рубежа оружие на территорию Таджикистана.

Для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в районе была проведена антитеррористическая операция, в результате которой были задержаны 78 боевиков. В ведомстве уточнили, что 70 из них были вооружены, 11 – ранены.