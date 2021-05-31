Пострадавший после падения с самоката солист Мариинки пришел в сознание

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Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, госпитализированный после падения с самоката, пришел в сознание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

"Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, сейчас наблюдается улучшение в его состоянии. Он в сознании и дышит самостоятельно", – рассказали в театре.

В середине мая стало известно, что 31-летний Давид Залеев сильно ударился головой об асфальт после того, как врезался в пешехода на самокате и упал на тротуар. Уточнялось что защитной амуниции или шлема на нем не было.

Его доставили в тяжелом состоянии в одну из больниц Санкт-Петербурга. Сообщалось, что медики провели ему трепанацию черепа и удалили гематому.

