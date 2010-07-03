В МВД опровергли стрельбу в жилом доме на севере Москвы

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В МВД опровергли сообщение о стрельбе в доме на севере столицы. Информация не подтвердилась, заявили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ведомства.

"Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, однако никого с огнестрельным ранением не обнаружили", − пояснил представитель МВД. По его словам, в подъезде дома № 5 на улице Адмирала Макарова была только девушка, которая, как выяснилось, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома в столичном районе Войковский якобы нашли мужчину с огнестрельным ранением. На место прибыли машина скорой помощи и полиция.