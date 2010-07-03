Самолет венесуэльской авиакомпании экстренно сел после взрыва в двигателе

Самолет Boeing 737-200 венесуэльской авиакомпании Venezolana экстренно сел в аэропорту вылета в Тринидаде и Тобаго после взрыва в двигателе. Об инциденте сообщает портал Pitazo.

По данным портала, 30 мая экипаж лайнера, следовавшего в венесуэльский город Майкетия, доложил об аварийной ситуации на борту. Спустя всего несколько минут после вылета в двигателе произошел взрыв, и он загорелся. Аварийный борт вернулся в международный аэропорт Piarco и благополучно приземлился.

В аэропорту вылета Boeing ожидали пожарные расчеты. Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал.

В тот же день пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Грозный, совершил аварийную посадку в Шереметьеве. По предварительным данным, у лайнера отказала система пожаротушения. При посадке никто из находившихся на его борту 155 пассажиров не пострадал.