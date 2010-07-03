СК выясняет обстоятельства гибели пенсионера в подмосковном лесу

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера в лесу Одинцовского района, сообщает Агентство "Москва".

Тело 62-летнего мужчины с переломом шейных позвонков нашли 30 мая в деревне Крутицы. По предварительным данным, он полез на дерево и по неосторожности упал с трехметровой высоты.

Следователи организовали доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиз.