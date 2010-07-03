Мужчину с двумя пистолетами задержали на западе Москвы

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Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Задержанный – 24-летний приезжий мужчина. Его автомобиль Toyota Land Cruiser задержали на Можайском шоссе. При проверке документов инспектор обратил внимание, что пассажир машины нервничает и пытается спрятать сумку.

При личном досмотре у мужчины обнаружили два пистолета и два магазина с 40 патронами. По словам задержанного, он купил оружие у неизвестного лица. Исследование показало, что калибр пистолетов – 9 миллиметров, патроны пригодны для стрельбы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Ранее сотрудники ФСБ выявили четыре подпольные мастерские по модернизации оружия и производству боеприпасов. Мастерские были оснащены специализированным оборудованием.