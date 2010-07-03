Уголовные дела возбудили после операции против боевиков в Кольчугине

Фото: телеграм-канал СИЛОВИКИ

УФСБ России по Владимирской области возбудило уголовные дела о подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору, а также финансировании терроризма по итогам контртеррористической операции в Кольчугине, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, злоумышленники связались через интернет с членом международной террористической организации, получили от него инструкции и вступили в преступный сговор, чтобы совершить теракт.

В ночь на 22 мая текущего года сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух предполагаемых сторонников террористической организации, укрывавшихся в доме во Владимирской области. На предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли стрельбу. В ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем они были нейтрализованы.

Видео: телеграм-канал СИЛОВИКИ

В пресс-центре Национального антитеррористического комитета (НАК) уточнили, что личности подозреваемых уже установлены. Предварительно известно, что они готовили теракт в месте массового пребывания людей. На месте ЧП обнаружены самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.