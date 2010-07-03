Мужчину придавило фурой на складе на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Москворечье-Сабурово мужчину раздавило фурой на складе, передает Агентство "Москва".

По информации источника в экстренных службах, ЧП произошло на территории складской базы по адресу: улица Котляковская, дом 2. Пострадавший от полученных травм скончался.

На месте происшествия работают оперативные службы города.