Тракторист насмерть завалил опилками семилетнюю девочку на ферме в Кировской области

Фото: kirov.sledcom.ru

Семилетняя девочка погибла на ферме в Кировской области под кучей опилок, которые на нее высыпал тракторист, не заметивший ребенка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Трагедия произошла 19 марта. По предварительным данным, девочка пошла к родителям, которые работали на ферме. В это время тракторист сгребал в кучу опилки и случайно завалил ими ребенка.

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Следствию еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело о гибели ребенка находится на контроле прокуратуры Кировской области.

Ранее сообщалось о гибели девочки, которая вышла на прогулку с собаками. Во время игры животные случайно задушили ребенка шарфом.