В Новосибирске "заминировали" мэрию

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Сотрудников мэрии Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании здания. Кроме того, поступила информация о минировании трех станций метро, передает Telegram-канал учреждения.

"В мэрию Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании. Ведется эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку", – говорится в сообщении.

По информации ТАСС, также поступили сигналы о минировании станций метро, таких как "Октябрьская", "Площадь Ленина" и "Красный проспект".

Ранее сообщалось, что неизвестный "заминировал" все терминалы аэропорта Шереметьево.