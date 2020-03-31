В Брянске против двух нарушителей самоизоляции завели уголовное дело

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Уголовное дело завели против двух жителей Брянска, которые нарушили режим самоизоляции, сообщает "Интерфакс".

Пенсионерка и ее сын вернулись из Испании, в связи с чем им был предписан режим самоизоляции. Однако они не сообщили, что живут вместе с родственниками. Впоследствии у них был подтверждено заражение коронавирусом после госпитализации в местную больницу.

Из-за нарушения режима самоизоляции инфицированию подверглись еще четыре родственника. В связи с этим против вернувшихся из Испании жителей Брянска возбудили уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

Ранее резнонанс получило первое уголовное дело, которое возбудили против гражданина, нарушившего режим самоизоляции. Житель Крыма был заражен коронавирусом, однако проигнорировал предписание оставаться дома. Он пришел в медицинский центр и заразил одного из его сотрудников.

Кроме того, правительство России одобрило поправки в КоАП относительно наказаний за нарушение карантинного режима. Была введена система крупных штрафов, варьирующаяся в зависимости от статуса гражданина и степени тяжести последствий игнорирования предписания по самоизоляции.

В Москве с 30 марта действует домашний режим для всех столичных жителей вне зависимости от возраста. Президент России Владимир Путин назвал предпринятые меры оправданными.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам распространить аналогичные ограничения на своих территориях. В настоящий момент их ввели в 26 регионах страны.