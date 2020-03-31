В Брянске против двух нарушителей самоизоляции завели уголовное дело

11:04
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Уголовное дело завели против двух жителей Брянска, которые нарушили режим самоизоляции, сообщает "Интерфакс".
Пенсионерка и ее сын вернулись из Испании, в связи с чем им был предписан режим самоизоляции. Однако они не сообщили, что живут вместе с родственниками. Впоследствии у них был подтверждено заражение коронавирусом после госпитализации в местную больницу.
Из-за нарушения режима самоизоляции инфицированию подверглись еще четыре родственника. В связи с этим против вернувшихся из Испании жителей Брянска возбудили уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").
Ранее резнонанс получило первое уголовное дело, которое возбудили против гражданина, нарушившего режим самоизоляции. Житель Крыма был заражен коронавирусом, однако проигнорировал предписание оставаться дома. Он пришел в медицинский центр и заразил одного из его сотрудников.
Кроме того, правительство России одобрило поправки в КоАП относительно наказаний за нарушение карантинного режима. Была введена система крупных штрафов, варьирующаяся в зависимости от статуса гражданина и степени тяжести последствий игнорирования предписания по самоизоляции.
В Москве с 30 марта действует домашний режим для всех столичных жителей вне зависимости от возраста. Президент России Владимир Путин назвал предпринятые меры оправданными.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам распространить аналогичные ограничения на своих территориях. В настоящий момент их ввели в 26 регионах страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: