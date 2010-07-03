Около 500 квартир на востоке Москвы остались без света

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Короткое замыкание произошло на электроподстанции на Байкальской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

Замыкание произошло без возгорания на подстанции. В экстренных службах уточнили, что 500 квартир остались без света.

Ранее на этой неделе на юго-западе Москвы произошел пожар на электроподстанции. Вследствие этого оказалось частично нарушено уличное освещение на Севастопольском проспекте.