Сотрудники МЧС спасли ребенка в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели сняли со льдины в акватории реки Пахры в ТиНАО ребенка, сообщает Агентство "Москва". Сейчас его осматривают врачи.

Инцидент произошел 31 марта. В 12:55 в МЧС поступило сообщение о том, что в районе поселения Михайлово-Ярцевское, дом 7, на льдине находится ребенок. На место происшествия тут же прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые спасли его.