Актер из сериала "Глухарь" разбил голову в "Гоголь-центре"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Актер Семен Штейнберг разбил голову в здании столичного "Гоголь-центра". На место произошедшего выезжали специалисты скорой помощи, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером в субботу, 30 марта. По словам самого актера, с ним не произошло ничего серьезного. Госпитализация не потребовалась.

Штейнберг известен российских зрителям по участию в сериалах "Глухарь", "Братья Карамазовы", "Домашний арест", "Мотыльки", "Куприн. Яма", "Выжить После". С 2015 года работает в Московском драматическом театре имени Гоголя.