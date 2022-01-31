Пожар в закрытом паркинге на юго-востоке Москвы потушили

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Возгорание в двухъярусном закрытом паркинге на юго-востоке Москвы удалось потушить. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление источника в экстренных службах города.

"Пожар в паркинге на улице Мельникова ликвидирован", – подтвердил собеседник агентства.

Он указал, что в результате случившегося никто не пострадал.

Возгорание в паркинге произошло в ночь на понедельник. Сообщалось, что огонь охватил восемь гаражей.

Как утверждал источник в экстренных службах, общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.