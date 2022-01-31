Пожар произошел в закрытом паркинге на юго-востоке Москвы

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Возгорание произошло в двухъярусном закрытом паркинге на юго-востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
По данным собеседника агентства, огонь охватил восемь гаражей на улице Мельникова.
"Площадь возгорания 300 квадратных метров", – уточнил источник.
Он добавил, что на место происшествия были направлены значительные силы пожарных.
Ранее в ТиНАО загорелось производственное здание. По данным охраны здания, на третьем этаже произошло короткое замыкание.
Возгорание оперативно ликвидировали на площади 3 квадратных метра. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.