Пожар произошел в закрытом паркинге на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24

Возгорание произошло в двухъярусном закрытом паркинге на юго-востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, огонь охватил восемь гаражей на улице Мельникова.

"Площадь возгорания 300 квадратных метров", – уточнил источник.

Он добавил, что на место происшествия были направлены значительные силы пожарных.

Ранее в ТиНАО загорелось производственное здание. По данным охраны здания, на третьем этаже произошло короткое замыкание.

Возгорание оперативно ликвидировали на площади 3 квадратных метра. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.