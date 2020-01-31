Из ресторана в центре Москвы похитили кеги с пивом

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Неизвестные похитили пять пивных кегов из ресторана в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел в ресторане на Смоленской площади. Директор заведения рассказала полицейским, что 21 января неустановленные лица похитили из служебного помещения пять кегов с пивом. Общий ущерб составил более 42 тысяч рублей.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве неизвестные в масках напали на водителя грузовика и похитили более 20 тонн сливочного масла на 7 миллионов рублей. Грабители пригрозили водителю пистолетом и увезли его далеко от грузовика. Когда мужчина вернулся на место происшествия, то не обнаружил своего товара.

В январе из дома на Сретенском бульваре украли подъездную дверь, которая является объектом культурного наследия. Причиненный ущерб может достигать 300 тысяч рублей.

