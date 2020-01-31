Обманувших пенсионеров лжегазовщиков задержали в Москве

Фото: depositphotos/blinow61

Полицейские задержали группу из 21 лжегазовщика, которые причинили ущерб более 50 столичным пенсионерам, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в МВД, злоумышленники под видом представителей газовой компании обходили квартиры и вводили пожилых граждан в заблуждение по поводу необходимости замены плит и установки оборудования.

Стоимость услуг в среднем составляла от 100 до 200 тысяч рублей. Преступники убеждали пенсионеров в том, что после приобретения оборудования им положена денежная компенсация в размере 50 процентов от уплаченной суммы.

Пострадавшие обратились в полицию, когда поняли, что это обман. Возрасте мошенников от 21 до 31 года. Они не имели специальных навыков и профессиональных знаний для выполнения работ и общались с потерпевшими по памятке.

При обысках в квартирах подозреваемых в Москве и Подмосковье, а также на складе было изъято оборудование, денежные средства, телефоны, газовые плиты, поддельные удостоверения. Возбуждено 16 уголовных дел.

Ранее московские полицейские задержали лжеврача, который лечил пенсионеров гречневой крупой вместо медикаментов.