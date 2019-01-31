Неизвестный ограбил салон связи на юго-западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Академическом районе столицы совершено разбойное нападение на салон-магазин "Связной", сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Профсоюзная, дом 24, корпус 1. Неизвестный, вооруженный автоматом, отобрал у сотрудников "Связного" около 88 тысяч рублей.

В настоящее время ведется розыск преступника по приметам.