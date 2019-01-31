В Москве мужчина с бойцовскими собаками прыснул из баллончика в посетителя аптеки

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В аптеке на севере Москвы произошел конфликт между посетителями, один из которых был с двумя собаками. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 30 января в аптеке, расположенной в Локомотивном проезде. Туда зашел мужчина с двумя собаками бойцовской породы без намордников. В это время в аптеке находился 33-летний нетрезвый мужчина, который сделал замечание хозяину собак. В ходе конфликта собаковод брызнул в лицо оппоненту из газового баллончика и скрылся.

Пострадавшего отвезли в больницу с химическим ожогом глаз. МВД устанавливают личность нарушителя – это мужчина славянской внешности средних лет, одетый в красно-серую куртку и синие джинсы.