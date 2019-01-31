Кинологи проверили все "заминированные" здания в Москве и Подмосковье

Кинологи обследовали все "заминированные" здания в столичном регионе. Взрывных устройств не обнаружено, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее неизвестные сообщили о "минировании" около 25 объектов в Москве и Подмосковье. В основном это были кинотеатры и торговые центры.

Сообщения приходили в виде писем на электронную почту. По предварительной информации, они поступили с территории Украины.

На время проверки эвакуировали около 2000 человек. В частности, в Подмосковье из двух торговых центров в Реутове и Коломне эвакуированы 800 человек.

Также эвакуация проводилась в ТЦ "Рио" на Ленинском проспекте, "Ереван Плаза", "Европарке", сети кинотеатров "Синема стар" и Московском технологическом университете.