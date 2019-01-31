В Москве задержали с наркотиками героиню статьи про употребление героина

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала 27-летнюю москвичку, находившуюся в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотиков, сообщает Агентство "Москва".

При задержании у девушки обнаружили прозрачную банку с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма. Вещество отправили на экспертизу. Подозреваемую доставили в ОВД "Текстильщики", где в отношении нее составили административный материал о незаконном обороте наркотиков.

Задержанной девушке была посвящена статья об употреблении героина в интернет-издании "Батенька, да вы трансформер". В материале рассказывается о жизни девушки, зовущей себя Тэо. На протяжении 10 лет она употребляет героин и открыто об этом рассказывает, в том числе в соцсетях.

На следующий день после публикации Роскомнадзор попросил МВД проверить, нарушает ли статья действующее законодательство. Полиция, в свою очередь, потребовала заблокировать публикацию.