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14:58

В "Синема Стар" прокомментировали сообщения о минировании

происшествия

14:58

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Фото: vk.com/obruc

В сети кинотеатров "Синема Стар" работают оперативные службы и кинологи, сообщила операционный директор федеральной киносети Галина Сытинова.

По ее словам, специалисты закончили проверки в кинотеатрах в ТРЦ на Академической, Дмитровском шоссе, Марьиной Роще в Москве, в Санкт-Петербурге, Костроме, Тамбове, Вологде, Твери и Ярославле.

Она отметила, что после письма с угрозой минирования, которое поступило в четверг утром, эвакуации проводились совместно с сотрудниками МВД.

Сытинова уточнила, что в этих центрах угрозы не подтвердились, кинотеатры готовятся к приему посетителей.

Как сообщает РИА Новости, анонимные звонки о минировании кинотеатров поступают с Украины.

Ранее эвакуацию объявили в торговом центре "Рио" на Ленинском проспекте. А незадолго до этого неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ "Ереван Плаза".

За 10 минут в столичную полицию сообщили об угрозах взрывов на нескольких объектах города. Среди "заминированных" объектов, кроме "Ереван Плазы", "Европарк", торговый центр "РИО", а также Российский технологический университет.

происшествия

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