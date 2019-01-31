В Москве пассажирка автобуса попала ногой в технологический люк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажирка автобуса в Москве получила ушибы после того, как ее нога попала в технологический люк на задней площадке салона, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Инцидент произошел в понедельник, 28 января, в автобусе №281. Серьезных травм у женщины не диагностировано. Пассажирке уже возместили моральный и материальный ущерб.

Мосгортранс проводит собственную проверку, которая должна устанавить причины произошедшего.