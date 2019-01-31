Мужчина устроил стрельбу на станции метро "Домодедовская"

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Полиция задержала пассажира, угрожавшего пистолетом сотруднику службы безопасности в вестибюле станции метро "Домодедовская". Об этом со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене сообщает Агентство "Москва".

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина при входе в вестибюль станции метро несколько раз выстрелил в воздух из пневматического пистолета, прошел через турникеты и направился с угрозами к инспектору службы безопасности метро. Полицейские оперативно задержали нарушителя.

Задержанным оказался 25-летний житель Москвы. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" (статья 213 УК РФ) и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" (статья 119 УК РФ). Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

В конце января в вагоне поезда на станции метро "Трубная" ранили ножом двух человек.

