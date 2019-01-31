Пенсионер повздорил с охранником на востоке Москвы и впал в кому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные полицейские задержали охранника 1970 года рождения, которого подозревают в нанесении тяжких травм пенсионеру. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.
29 января сотрудников службы "02" вызвали на 4-ю Сокольническую улицу. Там они обнаружили мужчину 1951 года рождения, впавшего в кому.
Позже его отвезли в реанимацию, где у пациента выявили тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга с острой субдуральной гематомой. В итоге он перенес резекционную трепанацию.
Вскоре полицейские задержали работника частного охранного предприятия. Между ним и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого охранник несколько раз ударил пенсионера кулаком по голове и телу.
Против задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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