Пять человек спасли при пожаре в жилом доме в Зеленограде

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные спасли пять человек при ликвидации возгорания в квартире в Зеленограде.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МЧС, возгорание произошло в квартире на втором этаже корпуса 200г.

Отмечается, что происходило возгорание оконной рамы на площади 1,5 квадратных метра. Один человек был передан медикам для осмотра.