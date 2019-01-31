Один человек погиб в ДТП с грузовиком на юго-западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления ГИБДД по городу, авария произошла на 26 километре Киевского шоссе.

Столкнулись фура, легковушка и внедорожник. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.