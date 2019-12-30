Число пострадавших в ДТП под Псковом возросло до 21 человека

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Число пострадавших в аварии с участием автобуса в Псковской области увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что все пострадавшие являются гражданами Белоруссии. Он добавил, что всего на момент аварии в автобусе находились 52 человека: 51 гражданин Белоруссии и один гражданин России.

Представитель экстренных служб подчеркнул, что в больницу доставлены 16 человек, среди них трое детей. В настоящее время устанавливаются подробности происшествия.

Инцидент произошел ночью 30 декабря около деревни Подборовье на трассе Санкт-Петербург – Невель в 02:50 по московскому времени. Автобус двигался по маршруту Минск – Санкт-Петербург.

28 декабря экскурсионный автобус и грузовик столкнулись в Московской области. В результате погиб водитель автобуса. В автобусе находились 32 пассажира.

