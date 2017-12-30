Пьяный водитель въехал в толпу людей под Волгоградом

Фото: ТАСС/Александр Авилов Фото: ТАСС/Александр Авилов

Водитель Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения въехал в толпу людей в городе Котово Волгоградской области. 26-летняя местная жительница скончалась на месте происшествия.

Инцидент произошел около двух часов ночи на улице Чапаева. 34-летний мужчина заехал на тротуар и врезался в людей, выходивших из кафе, сообщает РИА Новости.

В больницу с различными травмами доставлены двое мужчин и одна женщина.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи будут просить суд о заключении водителя под стражу.