План "Перехват" введен в Москве после убийства человека

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Столичная полиция разыскивают двоих подозреваемых в убийстве человека. Для их поимки в городе введен план "Перехват", сообщает ТАСС.

По предварительным данным, подозреваемые скрылись на серебристом автомобиле Lada Priora.