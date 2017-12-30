Аэропорт эвакуировали в Красноярске

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В Красноярске эвакуировали аэропорт из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает "Интерфакс".

После сообщения о минировании в аэропорт незамедлительно отправились взрывотехники. Уточняется, что сейчас рейсов на вылет из аэропорта нет, однако было принято решение об эвакуации всех находящихся в терминале.

Также сообщается, что силовики и полиция проводят проверки и в других местах массового скопления людей в Красноярске после сообщений о якобы находящихся там подозрительных предметах.

Например, жители города сообщают в социальных сетях о проверках в торговом центре "Атмосфера дома" и ТРЦ "Комсомолл".