Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Москва-3"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Электричка насмерть сбила мужчину на железнодорожной станции "Москва-3" в районе Сокольники. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло около трех часов ночи 30 декабря. Мужчина попытался взобраться на платформу станции "Москва-3" Ярославского направления МЖД. В этот момент его сбила проходящая электричка, следующая по направлению Мытищи — Москва. От полученных травм он скончался на месте.

В ходе проверки следователи установят обстоятельства происшедшего.