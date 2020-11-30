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Пираты похитили российского моряка с судна в Гвинейском заливе. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике.

В сообщении отмечается, что пираты похитили четырех человек в ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика). Злоумышленники напали на судно для перевозки жидких химических веществ AGISILAOS. Отмечается, что также в плен к пиратам попали граждане Румынии и Филиппин.

"Посольство отслеживает развитие ситуации", – говорится на сайте.

Ранее пираты напали на танкер Methane Princess в Гвинейском заливе. Злоумышленники взяли в заложники двух филиппинцев, одному из них удалось сбежать.