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Москва 24

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Происшествия

30 ноября, 18:20

Специалисты МОЭК проверили качество теплоснабжения после аварии в Гольянове

происшествия ЖКХ

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Специалисты МОЭК проверили качество теплоснабжения в восточном округе Москвы после ликвидации последствий разрыва тепломагистрали, случившегося вечером 29 ноября.

Последствия аварии оперативно ликвидировали благодаря слаженной работе оперативных, аварийно-ремонтных и диспетчерских служб города, подчеркнули в пресс-службе компании.

Обнаружить область повреждения, локализовать ее и начать переключение теплоснабжения потребителей по резервной схеме удалось всего за два часа – с 18:44 до 20:35. К 4:00 теплоснабжение потребителей было обеспечено уже по постоянной схеме.

К работе привлекались семь аварийно-ремонтных бригад МОЭК в составе 73 специалистов и 30 единиц техники. Сейчас завершаются работы по вставке нового участка теплотрассы.

Прорыв трубы с горячей водой произошел на пересечении улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда. При прорыве пострадали восемь человек. Пятеро из них были госпитализированы. Причины разрыва тепломагистрали будет расследовать специальная комиссия.

Подробнее о прорыве тепломагистрали в Гольяново читайте в материале портала Москва 24.

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