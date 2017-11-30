Бойцовская собака напала на женщину на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Собака бойцовской породы напала на женщину во дворе дома на севере столицы.

Инцидент произошел по адресу Ленинградское шоссе, дом 130, корпус 1. Отмечается, что на пострадавшей порвана одежда, сообщает Агентство "Москва". Хозяин питомца находится на месте случившегося, ожидается прибытие городских служб.

Ранее в Королеве пенсионерка скончалась после нападения собак. Она умерла на улице от травм и потери крови. Следователи выясняют обстоятельства и ищут владельцев псов.