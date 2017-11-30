Автобус столкнулся с фурой в Тюменской области

Фото: ТАСС/ ГУ МЧС России по Республике Коми

Автобус столкнулся с грузовиком в Тюменской области. Травмы получили 12 человек, их доставили в больницу.

Инцидент произошел на 4-м километре дороги Ишим – Курган. По касательной столкнулись рейсовый автобус, ехавший по маршруту Тюмень – Бишкек, и большегруз Mercedes, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в автобусе находились 30 человек, в том числе трое детей, которых отправили в Тюменскую областную больницу № 4 на осмотр.

Остальных пассажиров отправили на автовокзал Ишима другим автобусом. Движение на трассе не блокировалось.