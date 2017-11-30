Более 500 человек ликвидируют последствия прорыва теплотрассы на востоке Москвы

30 ноября, 03:10
Фото: ТАСС/Кубединов Игорь
К ликвидации последствий прорыва тепломагистрали на востоке Москвы привлечены более 500 человек. Кроме этого, в работе задействованы более 160 единиц техники.
"К аварийно-восстановительным работам от всех служб привлечены 505 человек и 166 единиц техники", – цитирует РИА Новости заявление представителя пресс-службы МЧС России.
В ведомстве также отметили, что во взаимодействии с органами местного самоуправления и аварийными бригадами ПАО "МОЭК" организована работа не только оперативных групп ГУМЧС России по Москве, но еще и совместных оперативных групп по проверке социально значимых объектов и жилого сектора.
"На всех социально значимых объектах и объектах с круглосуточным пребыванием людей организована работа совместных оперативных групп", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Ранее сообщалось, что 29 ноября на востоке Москвы в районе пересечения улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда произошел прорыв теплотрассы. В результате аварии пострадали семь человек, трое из которых от госпитализации отказались.
Сейчас авария ликвидирована, подача тепла по основной схеме восстановлена.
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