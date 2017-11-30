Подача тепла по основной схеме восстановлена после ЧП на востоке Москвы

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Подача тепла по основной схеме восстановлена после прорыва теплотрассы на востоке Москвы. Температура вернулась к нормальным показателям спустя 40 минут.

"Подача тепла по основной схеме в Москве восстановлена после аварии. Как ранее говорил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы Петр Бирюков, спустя 40 минут температура вернулась к нормативным показателям", – цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

Ранее сообщалось, что вечером, 29 ноября, в районе пересечения улицы Иркутская и Байкальская произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения. Прибывшие на место городские службы оперативно произвели переподключение потребителей по резервной схеме – питание получили 18 зданий, в том числе девять жилых домов и одна школа. Еще 900 домов были переведены на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети.

В данный момент авария ликвидирована. Планируется, что ремонтно-восстановительные работы на месте ЧП будут завершены к восьми утра.