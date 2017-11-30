Ремонтные работы на месте прорыва теплотрассы в Москве завершат к 8 утра

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Ремонтно-восстановительные работы на месте прорыва теплотрассы на востоке Москвы планируют завершить к восьми утра. Об этом журналистам рассказал руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

"Ремонтно-восстановительные работы будут происходить сейчас буквально, в оперативном режиме. К восьми часам они будут полностью завершены", – приводит ТАСС слова Гасана Гасангаджиева.

Глава департамента также отметил, что поступление воды в теплосеть в полночь было полностью локализовано, сейчас поврежденный участок исключен из системы теплоснабжения.

"С этого момента мы приступили к заполнению магистральных теплосетей теплоносителем. Сейчас происходит процесс восстановления температуры у потребителей", – поделился Гасан Гасангаджиев.

По его мнению, процесс восстановления температуры в домах займет около полутора часов.

Кроме этого, глава департамента рассказал, что процесс заполнения системы будет проходить равномерно по всем направлениям, чтобы избежать образования гидроудара. Он также пообещал, что люди уже к утру почувствуют тепло.

Ранее сообщалось, что вечером, 29 ноября, в районе пересечения улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда на востоке Москвы произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения. После аварии по резервной схеме было запитано 18 зданий, в их числе девять жилых домов и одна школа. Кроме этого, около 900 многоквартирных домов были переведены на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети.