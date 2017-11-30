Из-за прорыва теплотрассы на востоке Москвы госпитализированы четыре человека

30 ноября, 02:06
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В результате прорыва теплотрассы на востоке Москвы пострадали не шесть человек, а семь. Четверо из них уже находятся под наблюдением врачей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасана Гасангаджиева, пострадавшим уже оказана медицинская помощь.
"Четверо (пострадавших) находятся в медучреждениях. Им оказана помощь", – цитирует агентство Гасана Гасангаджиева.
Ранее сообщалось о трех госпитализированных. Еще три человека, по официальным данным, отказались от госпитализации.
Вечером 29 ноября на востоке Москвы в районе пересечения улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения. По данным Минэнерго РФ, на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети было переведено около 900 многоквартирных домов.
В данный момент авария ликвидирована, ведется подача тепла по основной схеме.
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